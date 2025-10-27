Milano 16:41
42.915 +1,01%
Nasdaq 16:41
25.758 +1,58%
Dow Jones 16:41
47.470 +0,56%
Londra 16:41
9.639 -0,07%
Francoforte 16:41
24.251 +0,05%

Parigi: scambi negativi per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il colosso degli alcolici, che sta segnando un calo del 2,31%.

Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di vini e alcolici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pernod Ricard evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 87,77 Euro. Primo supporto a 85,19. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 84,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
