Parigi: scambi negativi per Pernod Ricard

colosso degli alcolici

Pernod Ricard

CAC40

produttore di vini e alcolici

Pernod Ricard

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,31%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 87,77 Euro. Primo supporto a 85,19. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 84,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)