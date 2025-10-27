Parigi: scambi negativi per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Rosso per il colosso degli alcolici
, che sta segnando un calo del 2,31%.
Lo scenario su base settimanale di Pernod Ricard
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di vini e alcolici
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Pernod Ricard
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 87,77 Euro. Primo supporto a 85,19. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 84,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)