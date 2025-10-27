Milano 16:43
42.922 +1,02%
Nasdaq 16:43
25.756 +1,57%
Dow Jones 16:43
47.466 +0,55%
Londra 16:43
9.635 -0,11%
Francoforte 16:43
24.255 +0,06%

Piazza Affari: performance negativa per Campari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Campari
Retrocede l'azienda attiva nel settore beverage, con un ribasso del 2,07%.
Condividi
```