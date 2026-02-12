Milano 13:40
46.659 +0,32%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:40
10.485 +0,12%
Francoforte 13:40
25.196 +1,37%

Piazza Affari: performance negativa per Hera

Retrocede l'azienda multiservizi, con un ribasso del 2,65%.
