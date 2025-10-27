Milano 16:43
42.922 +1,02%
Nasdaq 16:43
25.756 +1,57%
Dow Jones 16:43
47.466 +0,55%
Londra 16:44
9.637 -0,09%
Francoforte 16:43
24.255 +0,06%

Piazza Affari: profondo rosso per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: profondo rosso per il settore beni di consumo italiano
Viene venduto parecchio il comparto dei beni di largo consumo, che continua la seduta a 114.054,65 punti.
Condividi
```