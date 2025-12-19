Milano
10:44
44.605
+0,32%
Nasdaq
18-dic
25.019
0,00%
Dow Jones
18-dic
47.952
+0,14%
Londra
10:44
9.838
+0,01%
Francoforte
10:44
24.247
+0,19%
Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 11.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
19 dicembre 2025 - 10.00
Si muove in retromarcia il
comparto dei beni di largo consumo
, che scivola a 113.840,01 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: movimento negativo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: accelera il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: violenta contrazione per il settore beni di consumo italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Staples
-1,07%
Altre notizie
Piazza Affari: movimento negativo per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: in forte denaro il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: flessione controllata per il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore beni di consumo italiano
Piazza Affari: si muove sotto la parità il settore beni di consumo italiano
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto