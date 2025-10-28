Acri e MEF sottoscrivono addendum al protocollo

(Teleborsa) -in nome e per conto delle Fondazioni di origine bancaria aderenti,- spiega la nota - introduce alcuni aggiornamenti che riguardano principalmente i mandati nella governance degli enti e la gestione del patrimonio.L’addendum al Protocollo Acri-MEFhe si è sviluppato in un clima di piena condivisione tra l’Autorità di vigilanza e le Fondazioni di origine bancaria, nel rispetto della loro autonomia, sul duplice obiettivo di bilanciare: da un lato, la continuità strategica di governo delle Fondazioni con il necessario ricambio degli organi; dall’altro, il processo di diversificazione con l’esigenza di salvaguardia del patrimonio, in funzione delle diverse caratteristiche delle Fondazioni.Le Fondazion