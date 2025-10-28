Milano 13:20
43.017 +0,25%
Nasdaq 27-ott
25.822 0,00%
Dow Jones 27-ott
47.545 0,00%
Londra 13:20
9.678 +0,25%
Francoforte 13:20
24.304 -0,02%

Acri e MEF sottoscrivono addendum al protocollo

Economia
(Teleborsa) - Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e Presidente di Acri, Giovanni Azzone, in nome e per conto delle Fondazioni di origine bancaria aderenti, hanno sottoscritto oggi un addendum al Protocollo d'intesa siglato nel 2015.

L’accordo odierno - spiega la nota - introduce alcuni aggiornamenti che riguardano principalmente i mandati nella governance degli enti e la gestione del patrimonio.

L’addendum al Protocollo Acri-MEF è il frutto di un percorso che si è sviluppato in un clima di piena condivisione tra l’Autorità di vigilanza e le Fondazioni di origine bancaria, nel rispetto della loro autonomia, sul duplice obiettivo di bilanciare: da un lato, la continuità strategica di governo delle Fondazioni con il necessario ricambio degli organi; dall’altro, il processo di diversificazione con l’esigenza di salvaguardia del patrimonio, in funzione delle diverse caratteristiche delle Fondazioni.

Le Fondazioni hanno 12 mesi per adeguare i loro statuti alle nuove disposizioni.
