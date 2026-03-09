Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:29
24.620 -0,09%
Dow Jones 19:29
47.132 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

MEF, in asta il 12 marzo BTP 3, 7 e 15 anni per 6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di massimo 6 miliardi di euro di BTP a 3, 7 e 15 anni. I titoli vanno in asta giovedì 12 marzo 2026. La data di regolamento è lunedì 16 marzo 2026.

In particolare, vanno in asta 1,75-2 miliardi di euro di BTP 3 Anni con scadenza 15/03/2029 e cedola annuale al 2,40%; 2-2,5 miliardi di euro di BTP 7 Anni con scadenza 15/03/2033 e cedola annuale al 3,15%; 1-1,5 miliardi di euro di BTP 15 Anni con scadenza 01/03/2038 e cedola annuale al 3,25%.
