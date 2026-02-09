MEF, in asta il 12 febbraio BTP 3 e 7 Anni per 6,25 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'di BTP 3 Anni e 7 Anni. I titoli vanno in asta giovedì 12 febbraio 2026. La data di regolamento è lunedì 16 febbraio 2026.In particolare, vanno in asta 3-3,50 miliardi di euro dicon scadenza 15/03/2029 e cedola annuale al 2,40%; 1-1,50 miliardi di euro dicon scadenza 15/03/2033 e cedola annuale al 3,15%; 1-1,25 miliardi di euro dicon scadenza 15/07/2032 e cedola annuale al 3,25%.