Energia, Giorgetti all’Eurogruppo: "Gli aumenti distruggono il potere d'acquisto"

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Economia,, è intervenuto oggi a Bruxelles durante la riunione dell’Eurogruppo per lanciare un fermo allarme sulla nuovainnescata dal conflitto in. Secondo il titolare del MEF, l'impennata deirappresenta una minaccia diretta per il sistema Paese, poiché "per noi distrugge ildelle famiglie e altera la competitività delle nostre imprese".Giorgetti ha sottolineato il paradosso strutturale dell'economia nazionale, evidenziando che "l’Italia è leader in Europa per, ma non ha". Questo squilibrio, in una fase di forte instabilità internazionale, viene definito dal Ministro come "un mix che in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo diventa pericoloso". La mancanza di autonomia energetica, ha aggiunto, "mette a rischio non solo la competitività delle nostre aziende ma anche la nostra".Il Ministro ha poi espresso forte preoccupazione per le possibili risposte dialla crisi. Attraverso l'account ufficiale del MEF su X, Giorgetti ha ribadito che "il rischio economico è di nuovo la fiammata provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia e sarebbe grave pensare che la soluzione possa passare per una stretta monetaria".Citando la lezione appresa dal precedente conflitto in, il Ministro ha invitato i partner internazionali a non ripetere gli stessi errori di valutazione di fronte a questo nuovo