Energia, Giorgetti all’Eurogruppo: "Gli aumenti distruggono il potere d'acquisto"

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti
, è intervenuto oggi a Bruxelles durante la riunione dell’Eurogruppo per lanciare un fermo allarme sulla nuova crisi energetica
innescata dal conflitto in Iran
. Secondo il titolare del MEF, l'impennata dei costi energetici
rappresenta una minaccia diretta per il sistema Paese, poiché "per noi distrugge il potere d’acquisto
delle famiglie e altera la competitività delle nostre imprese".
Giorgetti ha sottolineato il paradosso strutturale dell'economia nazionale, evidenziando che "l’Italia è leader in Europa per produzione manifatturiera
, ma non ha indipendenza energetica
". Questo squilibrio, in una fase di forte instabilità internazionale, viene definito dal Ministro come "un mix che in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo diventa pericoloso". La mancanza di autonomia energetica, ha aggiunto, "mette a rischio non solo la competitività delle nostre aziende ma anche la nostra sicurezza economica
".
Il Ministro ha poi espresso forte preoccupazione per le possibili risposte di politica monetaria
alla crisi. Attraverso l'account ufficiale del MEF su X, Giorgetti ha ribadito che "il rischio economico è di nuovo la fiammata provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia e sarebbe grave pensare che la soluzione possa passare per una stretta monetaria".
Citando la lezione appresa dal precedente conflitto in Ucraina
, il Ministro ha invitato i partner internazionali a non ripetere gli stessi errori di valutazione di fronte a questo nuovo shock globale
.