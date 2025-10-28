Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:33
26.081 +1,01%
Dow Jones 20:33
47.808 +0,55%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 27/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Apprezzabile rialzo per il maggiore indice americano, in guadagno dell'1,23% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6.933,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 6.758. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7.109,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
