Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:35
26.083 +1,01%
Dow Jones 20:35
47.797 +0,53%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,27%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.216,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,27%
Parigi segna un mediocre calo dello 0,27%, terminando gli scambi a 8.216,58 punti.
Condividi
```