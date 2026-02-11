Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:07
25.164 +0,15%
Dow Jones 19:07
50.091 -0,19%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,43%

Ibex 35 archivia la giornata a 18.044,5 Euro

In breve, Finanza
Madrid segna un mediocre calo dello 0,43%, terminando gli scambi a 18.044,5 Euro.
