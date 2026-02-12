Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 18:27
24.829 -1,48%
Dow Jones 18:27
49.593 -1,06%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,62%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 46.222,95 punti

Milano segna un mediocre calo dello 0,62%, terminando gli scambi a 46.222,95 punti.
