Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
20:40
26.062
+0,93%
Dow Jones
20:40
47.754
+0,44%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp
Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp
Migliori e peggiori
,
In breve
28 ottobre 2025 - 09.50
Pressione sul
produttore di acciaio
, che tratta con una perdita del 2,19%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: giornata negativa in Borsa per ThyssenKrupp
Francoforte: positiva la giornata per ThyssenKrupp
Francoforte: rosso per ThyssenKrupp
Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp
Titoli e Indici
Thyssenkrupp
+0,82%
Altre notizie
Francoforte: scambi in positivo per ThyssenKrupp
Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp
Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp
Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp
Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp
Francoforte: giornata depressa per ThyssenKrupp
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto