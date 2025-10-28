Francoforte: rosso per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di acciaio
, che sta segnando un calo del 2,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,21 Euro. Supporto visto a quota 9,06. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,36.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)