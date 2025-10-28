Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:41
26.046 +0,87%
Dow Jones 20:41
47.744 +0,42%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Francoforte: rosso per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di acciaio, che sta segnando un calo del 2,19%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp, che fa peggio del mercato di riferimento.


La situazione di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,21 Euro. Supporto visto a quota 9,06. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
