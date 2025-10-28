Francoforte: scambi negativi per Ionos

Ionos

Ionos

(Teleborsa) - Composto ribasso per, in flessione del 3,37% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,13 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,18. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)