Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:41
26.046 +0,87%
Dow Jones 20:41
47.744 +0,42%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Francoforte: scambi negativi per Ionos

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Ionos
(Teleborsa) - Composto ribasso per Ionos, in flessione del 3,37% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Ionos rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Ionos segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,13 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,18. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```