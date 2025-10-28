Francoforte: scambi negativi per Ionos

(Teleborsa) - Composto ribasso per Ionos
, in flessione del 3,37% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Ionos
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Ionos
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,13 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,18. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)