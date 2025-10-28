FS Logistix rafforza la flotta sostenibile con 12 nuovi camion IVECO S-Way alimentati ad HVO

(Teleborsa) - La(Gruppo FS) si arricchisce con. I nuovi IVECO S-Way, veicoli ae costituiti da motrici e semirimorchi, sono stati acquistati dasocietà appartenente a FS Logistix, e saranno impiegati perdal primo all’ultimo miglio, sfruttando la sinergia tra. I nuovi camion integrano e vanno a rinnovare i mezzi della flotta, che adesso può contare su un"L’ingresso nella flotta di questi mezzi si inserisce nel percorso strategico definito dal nostro piano industriale, che prevede l’arrivo di 42 nuovi camion entro il 2029", ha dichiarato"L’obiettivo è quello diproponendo un’offerta congiunta ferro-gomma, per offrire ai nostri clienti servizi di trasporto dal primo all’ultimo miglio. Un percorso iniziato nel luglio 2023 con l’acquisizione del ramo d’azienda di Autamarocchi e arricchito nel marzo 2024 con"., ha evidenziato come questa fornitura rappresenti un passo importante per il trasporto sostenibile: "L’introduzione degli IVECO S-Way nella flotta di FS Logistix. In un territorio complesso come quello italiano, è fondamentale disporre di veicoli versatili e affidabili che possano supportare efficacemente la mobilità intermodale. Inoltre, l’adozione di carburanti alternativi come l’, promuovendo un trasporto sempre più pulito e innovativo".L’acquisto dei nuovi mezziper aumentare l’autoproduzione dei servizi di t. I camion di FS Logistix sono acon la possibilità di utilizzare di carburanti prodotti da fonti rinnovabili. Inoltre, sonograzie a sistemi di assistenza alla guida tecnologici e connettività.Questa nuova flotta rappresenta, che integra diverse modalità di trasporto per ridurre l’impatto ambientale e garantire l’efficienza delle attività. Grazie all’adozione di tecnologie all’avanguardia e all’attenzione alle esigenze operative, FS Logistix conferma la sua leadership nel settore della logistica intermodale in Italia.La collaborazione con IVECO sottolinea inoltre lacapaci di fornire soluzioni su misura per le sfide del trasporto moderno. L’integrazione dei nuovia rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione.La fornitura è stata curata dastorica concessionaria IVECO sviluppata sulle quattro sedi di Roma, Frosinone, Latina e Viterbo che, nella sua lunga attività, ha consolidato rapporti commerciali con una vasta clientela, confermandosi punto di riferimento per i clienti del territorio.