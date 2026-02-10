Trenitalia presenta il nuovo logo Frecciarossa

(Teleborsa) - Frecciarossa cambia volto e guarda al futuro dell’Alta Velocità. Dopo il rebrand di Regionale e Intercity, anche l'alta velocità inaugura una nuova fase della propria evoluzione industriale
con il lancio del nuovo logo e di un’identità visiva rinnovata, che accompagnano l’ingresso in flotta dei Frecciarossa di ultima generazione e il rafforzamento complessivo
dell’offerta del Gruppo.
"Il nuovo logo Frecciarossa rappresenta un’evoluzione coerente
con il percorso industriale che stiamo portando avanti" ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia "ed è il simbolo di un rinnovamento che accompagna la crescita del brand, puntando su innovazione e qualità del servizio. Lo affianchiamo all’ingresso in flotta dei Frecciarossa di nuova generazione
, simbolo dell’eccellenza tecnologica e stilistica italiana, progettati per offrire il massimo in prestazioni, comfort, sicurezza e sostenibilità. È un passo ulteriore nel rafforzamento dell’Alta Velocità italiana in Europa e nella costruzione di un sistema di mobilità sempre più moderno, integrato e orientato al futuro".
"Con il lancio del nuovo logo Frecciarossa il Gruppo FS rafforza la propria visione strategica
e il ruolo che svolge al servizio del sistema Paese" ha affermato Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS Italiane "È un segno identitario che rafforza il posizionamento del brand
. Al tempo stesso, rende visibile una strategia volta a consolidare la mobilità nazionale ed europea attraverso investimenti, innovazione e qualità dei servizi, accompagnando la modernizzazione delle infrastrutture, la transizione sostenibile e contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell’Italia".
Il marchio trae origine dal disegno della livrea dei treni, a sua volta ispirata alla forma della freccia, e prende corpo in una "F" dal tratto deciso, inclinata di 45 gradi
, che restituisce il profilo aerodinamico dei convogli e ne interpreta visivamente il movimento, la velocità e la tensione verso il futuro. Il segno grafico, come ha spiegato Mario Alovisi, Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia, è essenziale e contemporaneo, concepito per rappresentare dinamismo e performance. La lettera richiama i valori che guidano il brand
: Future
, per evocare modernità, innovazione tecnologica e una mobilità sempre più sostenibile; Forward
, come spinta in avanti e dinamismo; Fast
, espressione della velocità dell’Alta Velocità; First
, per rappresentare eccellenza e qualità; e For All
, a sottolineare accessibilità, inclusività e una visione della mobilità pensata per tutte le persone e per connettere i territori in modo sempre più ampio.
Il nuovo marchio sarà progressivamente applicato su tutta la flotta Frecciarossa e su tutti gli spazi e supporti Trenitalia, a partire dalle FRECCIALounge di Roma Termini e Milano Centrale. In parallelo, la nuova identità si arricchisce con un sound logo ispirato al codice Morse e con il progetto di certificazione del "Rosso Frecciarossa"
, sviluppato in collaborazione con Pantone Color Institute, per rafforzare la riconoscibilità del brand.
Il rinnovo della flotta Frecciarossa rientra tra gli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo FS
e punta a offrire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile. Il piano di consegna progressiva di 46 nuovi convogli Frecciarossa
, con quattro consegne avvenute entro lo scorso dicembre, è stato rispettato: con l’entrata in servizio odierna del quinto treno si conferma la piena attuazione del programma.(Foto: Il nuovo lettering di Frecciarossa)