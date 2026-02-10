Trenitalia presenta il nuovo logo Frecciarossa

(Teleborsa) - Frecciarossa cambia volto e guarda al futuro dell’Alta Velocità. Dopo il rebrand di Regionale e Intercity, anche l'alta velocità inaugura una nuova fase della propriacon il lancio del nuovo logo e di un’identità visiva rinnovata, che accompagnano l’ingresso in flotta dei Frecciarossa di ultima generazione e ildell’offerta del Gruppo."Il nuovo logo Frecciarossa rappresenta un’con il percorso industriale che stiamo portando avanti" ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia "ed è il simbolo di un rinnovamento che accompagna la crescita del brand, puntando su innovazione e qualità del servizio. Lo affianchiamo all’ingresso in flotta dei, simbolo dell’eccellenza tecnologica e stilistica italiana, progettati per offrire il massimo in prestazioni, comfort, sicurezza e sostenibilità. È un passo ulteriore nel rafforzamento dell’Alta Velocità italiana in Europa e nella costruzione di un sistema di mobilità sempre più moderno, integrato e orientato al futuro"."Con il lancio del nuovo logo Frecciarossa il Gruppo FS rafforza la propriae il ruolo che svolge al servizio del sistema Paese" ha affermato Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS Italiane "È un segno identitario che. Al tempo stesso, rende visibile una strategia volta a consolidare la mobilità nazionale ed europea attraverso investimenti, innovazione e qualità dei servizi, accompagnando la modernizzazione delle infrastrutture, la transizione sostenibile e contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell’Italia".Il marchio trae origine dal disegno della livrea dei treni, a sua volta ispirata alla forma della freccia, e prende corpo in una "F" dal tratto deciso,, che restituisce il profilo aerodinamico dei convogli e ne interpreta visivamente il movimento, la velocità e la tensione verso il futuro. Il segno grafico, come ha spiegato Mario Alovisi, Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia, è essenziale e contemporaneo, concepito per rappresentare dinamismo e performance. La lettera richiama i, per evocare modernità, innovazione tecnologica e una mobilità sempre più sostenibile;, come spinta in avanti e dinamismo;, espressione della velocità dell’Alta Velocità;, per rappresentare eccellenza e qualità; e, a sottolineare accessibilità, inclusività e una visione della mobilità pensata per tutte le persone e per connettere i territori in modo sempre più ampio.Il nuovo marchio sarà progressivamente applicato su tutta la flotta Frecciarossa e su tutti gli spazi e supporti Trenitalia, a partire dalle FRECCIALounge di Roma Termini e Milano Centrale. In parallelo, la nuova identità si arricchisce con un sound logo ispirato al codice Morse e con il progetto di certificazione del, sviluppato in collaborazione con Pantone Color Institute, per rafforzare la riconoscibilità del brand.Il rinnovo della flotta Frecciarossa rientra tra gli obiettivi dele punta a offrire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile. Il piano di consegna progressiva di, con quattro consegne avvenute entro lo scorso dicembre, è stato rispettato: con l’entrata in servizio odierna del quinto treno si conferma la piena attuazione del programma.