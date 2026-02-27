Regionale Lazio, Trenitalia: consegnati due nuovi elettrici doppio piano

(Teleborsa) - Da oggi due nuovi treni elettrici doppio piano entrano a far parte della flotta deIl treno è stato presentato questa mattina dacosì il di rinnovo della flotta del Regionale, previsto dal programma di investimenti del Contratto di Servizio stipulato da Trenitalia con Regione Lazio, per un valore complessivo di 1,4 miliardi di euro. Ad oggi, la flotta di treni laziali, finanziata anche con fondi della Regione, conta 61 nuovi treni, di cui 58 nuovi doppio piano di ultima generazione.Ad oggi,"Sono treni moderni, performanti e confortevoli, realizzati con materiali riciclabili per ridurre l’impatto ambientale. Offrono spazi ripensati rispetto al passato, per chi viaggia con la propria bici – anche elettrica – o con il passeggino, oltre alla possibilità di poter caricare i propri dispositivi elettronici grazie alle comode prese elettriche posizionate in prossimità dei sedili. Si tratta di investimenti importanti che stanno trasformando il modo di concepire il trasporto pubblico ferroviario del Regionale di Trenitalia" ha dichiaratoDirettrice Operations Regionale Trenitalia.