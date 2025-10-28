Londra: andamento negativo per BT Group

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, che presenta una flessione del 2,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di BT Group
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni tecniche attuali di BT Group
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 1,81 sterline. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 1,863. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 1,791.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)