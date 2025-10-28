Londra: in calo Berkeley Group Holdings

azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse

(Teleborsa) - Sottotono l', che passa di mano con un calo dell'1,88%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 41,47 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 40,27. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 42,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)