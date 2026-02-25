Milano
13:13
47.103
+0,97%
Nasdaq
24-feb
24.977
0,00%
Dow Jones
24-feb
49.175
+0,76%
Londra
13:13
10.784
+0,97%
Francoforte
13:13
25.093
+0,43%
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 13.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: in calo ConvaTec Group
Londra: in calo ConvaTec Group
Migliori e peggiori
,
In breve
25 febbraio 2026 - 13.00
Si muove verso il basso la
società di prodotti e tecnologie medicali
, con una flessione dell'1,84%.
Condividi
Leggi anche
Londra: exploit di ConvaTec Group
Londra: si concentrano le vendite su ConvaTec Group
Londra: exploit di ConvaTec Group
Londra: i venditori si accaniscono su 3i Group
Titoli e Indici
Convatec
-0,64%
Altre notizie
Londra: calo per Berkeley Group Holdings
Londra: rosso per London Stock Exchange Group
Londra: in calo InterContinental Hotels Group
Londra: calo per NatWest Group
Londra: performance negativa per Land Securities Group
Londra: performance negativa per 3i Group
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto