Milano 13:13
47.103 +0,97%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:13
10.784 +0,97%
Francoforte 13:13
25.093 +0,43%

Londra: positiva la giornata per Phoenix Group Holdings

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Phoenix Group Holdings
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Phoenix Group Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo di Phoenix Group Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 7,46 sterline con prima area di resistenza vista a 7,635. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,345.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```