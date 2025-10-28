Londra: rosso per Fresnillo

leader mondiale dell'argento

FTSE 100

Fresnillo

principale indice della Borsa di Londra

Fresnillo

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,57%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,17 sterline con area di resistenza individuata a quota 20,79. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,85.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)