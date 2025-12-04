Milano 10:54
43.383 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:54
9.696 +0,04%
Francoforte 10:54
23.866 +0,73%

Londra: in calo Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: in calo Fresnillo
(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale dell'argento, che sta segnando un calo del 2,35%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo rispetto all'indice.


Tecnicamente, Fresnillo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,1 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```