Londra: in calo Fresnillo

(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale dell'argento
, che sta segnando un calo del 2,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fresnillo
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Fresnillo
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,1 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)