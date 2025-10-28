Londra: scambi al rialzo per BAE Systems

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BAE Systems
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di BAE Systems
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,63 sterline con area di resistenza individuata a quota 19,16. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,28.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)