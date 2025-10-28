Milano 17:35
Londra: scambi al rialzo per BAE Systems

Londra: scambi al rialzo per BAE Systems
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BAE Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di BAE Systems mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,63 sterline con area di resistenza individuata a quota 19,16. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
