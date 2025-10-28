Londra: scambi negativi per Whitbread

società che gestisce alberghi e ristoranti

Whitbread

FTSE 100

Whitbread

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,87%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 30,15 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 30,91. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 29,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)