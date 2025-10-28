Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:45
26.050 +0,89%
Dow Jones 20:45
47.730 +0,39%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Madrid: scambi in positivo per Iberdrola

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Iberdrola
Apprezzabile rialzo per la utility spagnola, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
Condividi
```