Mercato energetico, EnerCop e EnergyXplore firmano partnership per soluzioni innovative e sostenibili

(Teleborsa) - Sviluppare prodotti e servizi B2B e soluzioni avanzate per l'ottimizzazione energetica. Con questo obiettivooperatore attivo nella fornitura di servizi energetici per clienti business edsocieta` specializzata nell'erogazione di servizi innovativi e di valore per il settore energetico, hanno siglato una partnership strategica. L'accordo rappresenta un passo decisivo per rafforzare il posizionamento congiunto delle due societa` sui mercati elettrici e accelerare la transizione verso un modello energetico piu` efficiente, flessibile e sostenibile.Lamira a integrare competenze, tecnologie e visioni strategiche e si concentrera` su ambiti chiave come l'Energy Management, il mercato della flessibilita` (cioe` la capacita` di adattare i consumi e la produzione in base alle esigenze della rete elettrica) e l'integrazione delle fonti rinnovabili.Tra glila capacita` di offrire alle imprese strumenti concreti per gestire in modo proattivo consumi e costi energetici e di aumentare la resilienza del sistema energetico."Questa partnership con EnergyXplore rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita e innovazione di EnerCop – ha dichiarato–. La collaborazione tra due realta` leader ci permettera` di offrire ai clienti soluzioni concrete, misurabili e sostenibili, consolidando il nostro ruolo come partner di riferimento nella gestione energetica".societa` del gruppo Optics Holdco di cui fa parte anchee` stata infatti fondata nel 2024 per contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale piu` estesa e capillare del Paese. Opera pero` anche come Energy Service Company (ESCO), offrendo soluzioni chiavi in mano a clienti esterni, pubblici e privati, interessati a produrre e consumare energia in autonomia."Siamo orgogliosi di unire le nostre competenze a quelle di EnerCop per accelerare la transizione energetica – ha commentato–. Insieme puntiamo a generare efficienza, innovazione e valore tangibile per i clienti e per il mercato energetico italiano".L'accordo, valido fino ale rinnovabile, prevede anche programmi congiunti di formazione tecnica per favorire la crescita delle competenze interne e l'evoluzione del know-how condiviso.opera nel settore energetico in qualita` di fornitore di servizi specializzati rivolti al segmento business, offrendo soluzioni avanzate per l'ottimizzazione dei consumi e la gestione efficiente degli asset energetici. L'azienda gestisce annualmente circa 2 TWh di consumi per conto dei propri clienti e circa 130mila POD (Point of Delivery), supportandoli nell'adozione di pratiche sostenibili e nello sviluppo di strategie innovative per la transizione energetica.e` una societa` di servizi energetici all'avanguardia, specializzata nel guidare le aziende verso un futuro sostenibile. Grazie ad un team di esperti e a una profonda conoscenza del settore offre soluzioni su misura ed innovative per affrontare con successo le sfide della transizione energetica. Nell'ambito dell'Energy Management e dei servizi di flessibilita` la societa` ha generato un valore per oltre 100Ml€.