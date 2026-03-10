Accordo tra Plenitude e Methagora per la fornitura di biometano in Francia

(Teleborsa) - Plenitude
e Methagora
, sviluppatore di soluzioni per il biometano e fornitore di gas
, hanno firmato un accordo che consentirà a Plenitude di approvvigionarsi in Francia di 50 GWh di biometano all’anno per un periodo di 15 anni,
in conformità con la normativa francese relativa al sistema dei Certificati di Produzione di Biometano (BPC).
Nell’ambito della partnership, Methagora
venderà a Plenitude biometano proveniente da diverse aree agricole diffuse in tutta la Franci
a. Grazie all'accordo, Plenitude si assicura così una fornitura annuale di biometano
, contribuendo anche allo sviluppo di questo settore in Francia.
La partnership tra Plenitude e Methagora
riflette l’impegno di lungo periodo di entrambe le società nel garantire volumi di biometano certificato al mercato francese. L’accordo si basa sul meccanismo legislativo BPC, leva fondamentale che consente ai produttori di investire, assicurando al contempo ai consumatori finali accesso ad energia certificata e prodotta localmente.
Plenitude è attiva in Francia nel mercato retail con quasi 1 milione di clienti
e nel settore dell’energia da fonti rinnovabili con una capacità installata di circa 1 GW. La Società sta inoltre ampliando la propria presenza nel mercato nazionale delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. Methagora opera su siti di metanazione già esistenti che oggi valorizzano il biogas tramite cogenerazione,
ammodernandone gli impianti grazie all’installazione di nuove apparecchiature come purificatori, compressori e valvole di espansione, che consentono la produzione di biometano.