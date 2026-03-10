Accordo tra Plenitude e Methagora per la fornitura di biometano in Francia

(Teleborsa) -, sviluppatore di soluzioni per il, hanno firmato un accordo che consentirà ain conformità con la normativa francese relativa al sistema deiNell’ambito della partnership,venderà aa. Grazie all'accordo, Plenitude si assicura così una, contribuendo anche allo sviluppo di questo settore in Francia.La partnership trariflette l’impegno di lungo periodo di entrambe le società nel garantire volumi di biometano certificato al mercato francese. L’accordo si basa sul meccanismo legislativo BPC, leva fondamentale che consente ai produttori di investire, assicurando al contempo ai consumatori finali accesso ad energia certificata e prodotta localmente.Plenitudee nel settore dell’energia da fonti rinnovabili con una capacità installata di circa 1 GW. La Società sta inoltre ampliando la propria presenza nel mercato nazionale delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. Methagoraammodernandone gli impianti grazie all’installazione di nuove apparecchiature come purificatori, compressori e valvole di espansione, che consentono la produzione di biometano.