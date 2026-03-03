ErreDue, contratto per impianto di produzione di idrogeno con primario system integrator ceco

(Teleborsa) - ErreDue
ha sottoscritto una commessa internazionale
del valore di circa 800 mila euro riguardante la fornitura di una soluzione per la produzione di idrogeno
, con tecnologia alcalina
, con una capacità complessiva di circa 0,5 MW, composta da due unità modulari da circa 250 kW ciascuna.
Il contratto è stato concluso con un primario gruppo industriale dell’Europa centrale, con sede in Repubblica Ceca
, attivo nello sviluppo di progetti energetici, nell’integrazione di sistemi e nella realizzazione di infrastrutture tecnologiche per la transizione energetica. Il cliente opera come system integrator
nei settori dell’energia rinnovabile
, dell’efficienza energetica
e delle soluzioni innovative per la decarbonizzazione industriale
, con una crescente focalizzazione sulle tecnologie legate all’idrogeno verde
.
I due sistemi sono in grado di generare complessivamente oltre 520.000 metri cubi di idrogeno all’anno
, mantenendo un grado di purezza elevatissimo (99,999%) ad alta pressione che li rende perfetti per le applicazioni in ambito energetico.
La consegna
dell’impianto è prevista nel secondo semestre 2026
ed avverrà in due step distinti: una prima milestone a luglio 2026 e una seconda a ottobre 2026.
Questa commessa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale di ErreDue
, rafforzandone la presenza nei mercati europei ad alto potenziale
e confermando la competitività delle proprie soluzioni tecnologiche in ambito energetico.