ErreDue, contratto per impianto di produzione di idrogeno con primario system integrator ceco

ErreDue

(Teleborsa) -ha sottoscritto unadel valore di circa 800 mila euro riguardante la fornitura di una, con una capacità complessiva di circa 0,5 MW, composta da due unità modulari da circa 250 kW ciascuna.Il contratto è stato concluso con un primario gruppo industriale dell’Europa centrale, con sede in, attivo nello sviluppo di progetti energetici, nell’integrazione di sistemi e nella realizzazione di infrastrutture tecnologiche per la transizione energetica. Il cliente opera comenei settori dell’, dell’e delle soluzioni innovative per la, con una crescente focalizzazione sulle tecnologie legate all’I due sistemi sono in grado di generare complessivamente, mantenendo un grado di purezza elevatissimo (99,999%) ad alta pressione che li rende perfetti per le applicazioni in ambito energetico.Ladell’impianto è prevista neled avverrà in due step distinti: una prima milestone a luglio 2026 e una seconda a ottobre 2026.Questa commessa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di, rafforzandone la presenza neie confermando la competitività delle proprie soluzioni tecnologiche in ambito energetico.