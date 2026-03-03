Milano 9:13
45.245 -2,24%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 9:13
10.634 -1,35%
24.138 -2,03%

ErreDue, contratto per impianto di produzione di idrogeno con primario system integrator ceco

Commessa da 800mila euro con consegna secondo semestre 2026

Energia, Finanza
ErreDue, contratto per impianto di produzione di idrogeno con primario system integrator ceco
(Teleborsa) - ErreDue ha sottoscritto una commessa internazionale del valore di circa 800 mila euro riguardante la fornitura di una soluzione per la produzione di idrogeno, con tecnologia alcalina, con una capacità complessiva di circa 0,5 MW, composta da due unità modulari da circa 250 kW ciascuna.

Il contratto è stato concluso con un primario gruppo industriale dell’Europa centrale, con sede in Repubblica Ceca, attivo nello sviluppo di progetti energetici, nell’integrazione di sistemi e nella realizzazione di infrastrutture tecnologiche per la transizione energetica. Il cliente opera come system integrator nei settori dell’energia rinnovabile, dell’efficienza energetica e delle soluzioni innovative per la decarbonizzazione industriale, con una crescente focalizzazione sulle tecnologie legate all’idrogeno verde.

I due sistemi sono in grado di generare complessivamente oltre 520.000 metri cubi di idrogeno all’anno, mantenendo un grado di purezza elevatissimo (99,999%) ad alta pressione che li rende perfetti per le applicazioni in ambito energetico.

La consegna dell’impianto è prevista nel secondo semestre 2026 ed avverrà in due step distinti: una prima milestone a luglio 2026 e una seconda a ottobre 2026.

Questa commessa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale di ErreDue, rafforzandone la presenza nei mercati europei ad alto potenziale e confermando la competitività delle proprie soluzioni tecnologiche in ambito energetico.
Condividi
```