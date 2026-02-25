Sinergy Flow chiude round Late Seed da 7 milioni euro

A2A

(Teleborsa) -, startup deep tech che sviluppa soluzioni innovative per l’accumulo energetico di lunga durata, annuncia oggi la chiusura di un. L’operazione è stata guidata da(attraverso il Fondo Corporate Partners I - EnergyTech e il Fondo Green Transition) con la partecipazione di, società europea di venture capital attiva dal 1997, con 700 milioni di euro di asset under management,Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità nato su iniziativa di CDP Venture Capital SGR attraverso il Fondo Technology Transfer, ed, fondo di venture capital europeo con sede a Parigi focalizzato su soluzioni innovative per la transizione energetica.da Alessandra Accogli (CEO), Gabriele Panzeri (CTO), e Matteo Salerno (COO) con, Sinergy Flow sviluppa unabasata su batterie a celle di flusso innovativa e a basso costo per applicazioni di accumulo stazionario di lunga durata, superiore alle otto ore continuative. La tecnologia consente un’elevatanei sistemi elettrici, valorizzando al contempo sottoprodotti industriali ricchi di zolfo e promuovendo un modello di economia circolare lungo tutto il ciclo di vita del dispositivo.All’interno di un concreto , dall’ideazione al prodotto, Sinergy Flow ad oggi ha, lavorando sull’ingegnerizzazione dei materiali, sull’architettura del sistema e sulle logiche di gestione e controllo della batteria. Questo percorso ha già portato allae all’avvio di una partnership industriale finalizzata alla validazione della tecnologia in un contesto applicativo reale e alla preparazione della fase di industrializzazione.Il round di investimento ha l’obiettivo di, completare le attività di validazione su scala commerciale e prepararenei segmenti dell’accumulo energetico utility-scale, delle applicazioni standalone a supporto delle reti elettriche e delle energie rinnovabili.