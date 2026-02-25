Sinergy Flow chiude round Late Seed da 7 milioni euro

(Teleborsa) - Sinergy Flow
, startup deep tech che sviluppa soluzioni innovative per l’accumulo energetico di lunga durata, annuncia oggi la chiusura di un round di investimento Late Seed da 7 milioni di euro
. L’operazione è stata guidata da CDP Venture Capital SGR
(attraverso il Fondo Corporate Partners I - EnergyTech e il Fondo Green Transition) con la partecipazione di 360 Capital
, società europea di venture capital attiva dal 1997, con 700 milioni di euro di asset under management, Tech4Planet,
Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità nato su iniziativa di CDP Venture Capital SGR attraverso il Fondo Technology Transfer, ed Exergon
, fondo di venture capital europeo con sede a Parigi focalizzato su soluzioni innovative per la transizione energetica.Fondata nel 2022
da Alessandra Accogli (CEO), Gabriele Panzeri (CTO), e Matteo Salerno (COO) con l’obiettivo di abilitare una transizione energetica sostenibile, scalabile e accessibile
, Sinergy Flow sviluppa una tecnologia proprietaria
basata su batterie a celle di flusso innovativa e a basso costo per applicazioni di accumulo stazionario di lunga durata, superiore alle otto ore continuative. La tecnologia consente un’elevata integrazione delle fonti rinnovabili
nei sistemi elettrici, valorizzando al contempo sottoprodotti industriali ricchi di zolfo e promuovendo un modello di economia circolare lungo tutto il ciclo di vita del dispositivo.
All’interno di un concreto , dall’ideazione al prodotto, Sinergy Flow ad oggi ha scalato il dispositivo di oltre 10.000 volte rispetto alle prime fasi di sviluppo
, lavorando sull’ingegnerizzazione dei materiali, sull’architettura del sistema e sulle logiche di gestione e controllo della batteria. Questo percorso ha già portato alla realizzazione di un Proof of Concept in collaborazione con A2A
e all’avvio di una partnership industriale finalizzata alla validazione della tecnologia in un contesto applicativo reale e alla preparazione della fase di industrializzazione.
Il round di investimento ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo industriale della tecnologia
, completare le attività di validazione su scala commerciale e preparare l’ingresso sul mercato
nei segmenti dell’accumulo energetico utility-scale, delle applicazioni standalone a supporto delle reti elettriche e delle energie rinnovabili.