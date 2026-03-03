Altea Green Power, al KEY Energy Expo presenterà nuova divisione dedicata agli impianti ibridi

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di “green energy”, presenterà laoperativa dedicata alla progettazione e sviluppo dicon un focus su settoriin occasione del, in programma alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 marzo 2026.di Altea Green Power, ha così commentato: “L'evoluzione del mercato energetico globale ci pone di fronte a uno scenario sempre più complesso e interconnesso, nel quale l’integrazione tra diverse forme di produzione e stoccaggio non rappresenta più un’opzione, bensì una necessità strutturale. In Altea Green Power abbiamo intercettato questo cambiamento, identificando nei sistemi ibridi la nuova frontiera dell'energia. Per rispondere in modo puntuale a queste nuove esigenze di flessibilità e resilienza del sistema, abbiamo investito nella creazione di una divisione dedicata, composta da un team di specialisti di alto profilo. La nuova unità operativa nasce con l’obiettivo di progettare soluzioni integrate e innovative, capaci di armonizzare diversi vettori energetici, tra cui l’idrogeno verde, offrendo risposte concrete e sostenibili alle sfide della decarbonizzazione, con particolare attenzione ai settori hard-to-abate e mobility”.