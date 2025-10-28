Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:46
26.047 +0,87%
Dow Jones 20:46
47.737 +0,40%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: amplia il rialzo Nvidia

Protagonista il chipmaker, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,25%.
