New York: scambi al rialzo per United Health

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 382,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 360,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 405,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)