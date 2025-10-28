Milano 17:35
New York: seduta euforica per Sherwin Williams

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di vernici e rivestimenti, che scambia in rialzo del 4,14%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sherwin Williams più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 341,3 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 363,6. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 385,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
