Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:50
26.020 +0,77%
Dow Jones 20:50
47.697 +0,32%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: senza freni Skyworks Solutions

Brillante rialzo per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,25%.
