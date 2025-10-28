Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:50
26.020 +0,77%
Dow Jones 20:50
47.697 +0,32%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: vendite diffuse su VF Corporation

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su VF Corporation
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda di abbigliamento statunitense, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,48% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di VF Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso VF Corporation rispetto all'indice.


Tecnicamente, VF Corporation è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,19 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,35. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```