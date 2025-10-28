Milano 17:35
Nvidia punta su Nokia: operazione da 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - Nvidia scommette su Nokia. Il colosso dei semiconduttori investirà 1 miliardo di dollari nell'azienda finlandese di telefonia, attraverso l'acquisto delle sue azioni. Con l'investimento Nvidia avrà il 2,90% del capitale di Nokia.

Le due aziende hanno siglato una partnership strategica sull'intelligenza artificiale per collaborare allo sviluppo della tecnologia cellulare 6G di prossima generazione.

Le azioni Nvidia quotate a Wall Street registrano un balzo dell'1,84% mentre le Nokia sulla piazza di Francoforte hanno chiuso in volo del 18%.

