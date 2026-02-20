Nvidia verso un investimento da 30 miliardi di dollari in OpenAI

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Reuters, Nvidia
sarebbe vicina a finalizzare un investimento di 30 miliardi di dollari
in OpenAI
. L’operazione si inserisce in un massiccio round di raccolta fondi attraverso il quale la creatrice di ChatGPT punta a ottenere oltre 100 miliardi di dollari, portando la sua valutazione complessiva a circa 830 miliardi.
L'investimento di Nvidia sostituirebbe un precedente impegno annunciato a settembre, che prevedeva un supporto fino a 100 miliardi di dollari per l'utilizzo dei propri chip nei data center di OpenAI. Secondo fonti vicine alla vicenda, OpenAI utilizzerà gran parte del nuovo capitale proprio per l'acquisto dei sistemi Nvidia
, necessari per l'addestramento e l'implementazione dei modelli di intelligenza artificiale
.
Oltre a Nvidia, alla raccolta fondi dovrebbero partecipare anche SoftBank Group
e Amazon
.