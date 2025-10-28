Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:52
26.029 +0,80%
Dow Jones 20:52
47.719 +0,37%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Parigi: luce verde per Edenred

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: luce verde per Edenred
Brilla l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che passa di mano con un aumento del 5,35%.
Condividi
```