Crolla a Parigi Edenred

(Teleborsa) - Ribasso per l', che tratta in perdita del 4,78% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,33 Euro e primo supporto individuato a 17,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)