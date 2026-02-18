Milano 15:22
46.285 +1,14%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:22
10.683 +1,20%
Francoforte 15:22
25.135 +0,55%

Parigi: movimento negativo per Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: movimento negativo per Edenred
(Teleborsa) - Pressione sull'inventore del buono pasto ticket restaurant, che tratta con una perdita del 2,42%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Edenred rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Edenred classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,86 Euro e primo supporto individuato a 17,36. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```