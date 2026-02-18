Parigi: movimento negativo per Edenred

(Teleborsa) - Pressione sull'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che tratta con una perdita del 2,42%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Edenred
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Edenred
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,86 Euro e primo supporto individuato a 17,36. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)