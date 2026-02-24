Milano 11:07
46.579 -0,26%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:07
10.669 -0,15%
Francoforte 11:07
24.961 -0,12%

Parigi: accelera Edenred

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: accelera Edenred
Rialzo per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,10%.
Condividi
```