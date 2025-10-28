Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:53
26.037 +0,84%
Dow Jones 20:53
47.724 +0,38%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferragamo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la maison del lusso, in guadagno del 2,07% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Ferragamo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,503 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,243. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,763.

