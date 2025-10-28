Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferragamo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la maison del lusso
, in guadagno del 2,07% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Ferragamo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,503 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,243. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,763.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)