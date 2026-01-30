Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso
, che avanza bene del 3,48%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salvatore Ferragamo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della casa di moda italiana
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,375 Euro. Prima resistenza a 6,65. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,205.
