Milano 9:58
45.432 +0,79%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:58
10.193 +0,21%
24.514 +0,84%

Piazza Affari: andamento rialzista per Ferragamo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la maison del lusso, che avanza bene del 3,48%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salvatore Ferragamo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della casa di moda italiana si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,375 Euro. Prima resistenza a 6,65. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,205.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
