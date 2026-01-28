Milano 12:13
45.127 -0,69%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:13
10.160 -0,47%
Francoforte 12:13
24.849 -0,18%

Piazza Affari: brusca correzione per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brusca correzione per Ferragamo
(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso, che passa di mano in perdita del 7,17%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salvatore Ferragamo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della casa di moda italiana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,965 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,52. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,715.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```