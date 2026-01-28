Piazza Affari: brusca correzione per Ferragamo

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso
, che passa di mano in perdita del 7,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salvatore Ferragamo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della casa di moda italiana
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,965 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,52. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,715.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)