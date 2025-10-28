Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Reply

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di consulenza
, con una variazione percentuale del 3,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reply
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società operante nel settore Telco & Media
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Reply
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 120,7 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 126,7. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 117,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)