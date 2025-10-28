Milano 17:35
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Reply

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di consulenza, con una variazione percentuale del 3,24%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reply evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società operante nel settore Telco & Media rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Reply perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 120,7 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 126,7. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 117,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
