Milano 9:36
45.024 -0,69%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:36
10.551 -0,16%
24.098 -0,44%

Piazza Affari: calo per Reply

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Reply
Retrocede la società di consulenza, con un ribasso del 2,60%.
Condividi
```