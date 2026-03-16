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Piazza Affari: calo per Reply

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Reply
(Teleborsa) - Ribasso per la società di consulenza, che presenta una flessione dell'1,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Reply rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società operante nel settore Telco & Media, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 84,68 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 87,13. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 83,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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