Piazza Affari: calo per Reply

(Teleborsa) - Ribasso per la società di consulenza , che presenta una flessione dell'1,84%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Reply rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società operante nel settore Telco & Media , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 84,68 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 87,13. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 83,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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